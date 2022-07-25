АртЛекторийВКино: Гоген, 2019

Вы увидите новый документальный фильм о жизни и творчестве великого Поля Гогена, снятый во Франции, Великобритании, на Таити и Маркизских островах, погрузитесь в мир необычных и противоречивых картин художника и услышите комментарии из уст искусствоведов и специалистов, потомков Поля Гогена и художников. Затем вы сможете перенестись в Лондон, чтобы попасть на эксклюзивную экскурсию по выставке «Портреты Гогена» сразу после её открытия в Национальной галерее. Специально для вас экскурсию проведут кураторы выставки и приглашённые гости, а крупные планы и новые знания позволят проникнуть глубже в новаторское искусство Поля Гогена.