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#АртЛекторийВКино: Гоген
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Gauguin

#АртЛекторийВКино: Гоген, 2019

2019 / Великобритания
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О фильме

Вы увидите новый документальный фильм о жизни и творчестве великого Поля Гогена, снятый во Франции, Великобритании, на Таити и Маркизских островах, погрузитесь в мир необычных и противоречивых картин художника и услышите комментарии из уст искусствоведов и специалистов, потомков Поля Гогена и художников. Затем вы сможете перенестись в Лондон, чтобы попасть на эксклюзивную экскурсию по выставке «Портреты Гогена» сразу после её открытия в Национальной галерее. Специально для вас экскурсию проведут кураторы выставки и приглашённые гости, а крупные планы и новые знания позволят проникнуть глубже в новаторское искусство Поля Гогена.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Патриша Уитли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма #АртЛекторийВКино: Гоген 1 постер
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Кинозал ГУМа
11:00 от 500 ₽
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«#АртЛекторийВКино: Гоген» в кинотеатрах

пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ГУМа Охотный Ряд
2D
11:00 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
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