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The Owners Не входи 2020 / Великобритания
5.5 Оцените
11 голосов
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Отзывы о фильме «Не входи»

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Наша рецензия

Трое приятелей задумывают ограбление частного дома, в котором живет пожилая пара. Дождавшись, пока хозяева уедут по делам, Гас (Джэйк Каррен), Нейтан (Иэн Кенни) и Терри (Эндрю Эллис) вламываются в особняк и пытаются вскрыть хранящийся в подвале сейф. Вскоре к ним присоединяется Мэри (Мэйси Уильямс) — девушка Нейтана, которая почему-то именно в разгар налета решает сообщить бойфренду о своей беременности. Открыть сейф у компании не получается, и они решают остаться в доме до приезда…

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