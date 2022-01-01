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Трое приятелей задумывают ограбление частного дома, в котором живет пожилая пара. Дождавшись, пока хозяева уедут по делам, Гас (Джэйк Каррен), Нейтан (Иэн Кенни) и Терри (Эндрю Эллис) вламываются в особняк и пытаются вскрыть хранящийся в подвале сейф. Вскоре к ним присоединяется Мэри (Мэйси Уильямс) — девушка Нейтана, которая почему-то именно в разгар налета решает сообщить бойфренду о своей беременности. Открыть сейф у компании не получается, и они решают остаться в доме до приезда…