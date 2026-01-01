В СССР в сыре часто попадались мелкие цифры, а сейчас их днем с огнем не сыщешь – вот почему

Положите лист лаврушки в свой кошелек: лишь единицы знают, чем это обернется

Беру пачку сметаны – через 20 минут шикарный торт готов: без выпечки и возни с коржами

Никто в них не верил, но они это сделали: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые (к удивлению зрителей) смогли дожить до финала

Представьте «Пса» в тайге, но без харизмы Панфилова и шуток Гнездилова: новинка НТВ плоха по всем фронтам

«Как там Кармайн»: «Сопрано» получит вторую жизнь, но без нюансов для России не обошлось

Для фанатов Джин-у этот тест — как подземелье E-ранга: покажет, хорошо ли вы помните «Поднятие уровня»

Детективам НТВ до этого сериала как до Луны: «Большая маленькая ложь» возвращается спустя 9 лет

Парк очень странного периода: на «Нетфликс» нашли замену сериалу о детишках из Хоукинса — но вместо Векны совсем другие монстры

Бесцельно бродит по Петербургу и чинит старую рухлядь: куда «пропал» Устюгов из «Ментовских войн»