Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Студия 54
Отзывы о фильме «Студия 54»
Studio 54
Студия 54
2018 / США
7.0
Оцените
12
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Студия 54»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
9 причин, чтобы жить
2 комментария
Одержимая
2 комментария
Хэллоуин заканчивается
27 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Написать отзыв
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
Тест: в каком возрасте вы умрёте?
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
«Песни и пляски на могиле»: россиянам раскрыли глаза на волю Шатунова
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
Авторизация по e-mail