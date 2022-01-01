Наша рецензия

Невзрачный корпоративный юрист Роберт Билотт (Марк Руффало) просиживает штаны в конторе, время от времени защищая интересы большого капитала, и ведет размеренную семейную жизнь с женой-красавицей Сарой (Энн Хэтэуэй). Однако в скучную американскую рутину врывается совесть в лице несчастного фермера Уилбура Теннанта (Билл Кэмп) — он просит Роберта провести расследование в отношении DuPont, гиганта химической промышленности. Корпорация якобы загрязняет его земли, на которой пачками мрут…