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Темные воды Темные воды
Киноафиша Фильмы Темные воды Отзывы о фильме «Темные воды»
Dark Waters Темные воды 2019 / США
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Темные воды»

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Невзрачный корпоративный юрист Роберт Билотт (Марк Руффало) просиживает штаны в конторе, время от времени защищая интересы большого капитала, и ведет размеренную семейную жизнь с женой-красавицей Сарой (Энн Хэтэуэй). Однако в скучную американскую рутину врывается совесть в лице несчастного фермера Уилбура Теннанта (Билл Кэмп) — он просит Роберта провести расследование в отношении DuPont, гиганта химической промышленности. Корпорация якобы загрязняет его земли, на которой пачками мрут…

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