Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Окей, Лекси!
Окей, Лекси!, 2019: актеры и роли
Jexi
Окей, Лекси!
2019 / США
Трейлер
6.8
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Окей, Лекси!, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Лукас
Jon Lucas
Скотт Мур
Scott Moore
В ролях
Адам Дивайн
Adam DeVine
Роуз Бирн
Rose Byrne
Александра Шипп
Alexandra Shipp
Майкл Пенья
Michael Pena
Джастин Хартли
Justin Hartley
Шарлин Йи
Charlyne Yi
Ванда Сайкс
Wanda Sykes
Рон Фанчес
Ron Funches
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?