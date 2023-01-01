Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Окей, Лекси! Окей, Лекси!
Киноафиша Фильмы Окей, Лекси! Окей, Лекси!, 2019: актеры и роли
Jexi Окей, Лекси! 2019 / США
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Окей, Лекси!, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Лукас Джон Лукас Jon Lucas Скотт Мур Скотт Мур Scott Moore
В ролях
Адам Дивайн Адам Дивайн Adam DeVine Роуз Бирн Роуз Бирн Rose Byrne Александра Шипп Александра Шипп Alexandra Shipp Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Джастин Хартли Джастин Хартли Justin Hartley Шарлин Йи Шарлин Йи Charlyne Yi Ванда Сайкс Ванда Сайкс Wanda Sykes Рон Фанчес Рон Фанчес Ron Funches
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Приложение киноафиши