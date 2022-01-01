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Напарники Стив (Энтони Маки) и Дэннис (Джейми Дорнан) работают медиками и регулярно отправляются на ночные вызовы, сталкиваясь то с ножевыми ранениями, то с передозировкой наркотиками. Коллеги уже привыкли буквально ко всему и по пути на очередной вызов успевают обмениваться новостями и даже шутками. Но несколько случаев оказываются совсем уж загадочными. Похоже, что новый наркотик даёт удивительный и опасный побочный эффект. Стив, который попал в очень сложную ситуацию, решает разобраться в…