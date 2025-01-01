6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube

НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже

Осторожно, эти фильмы Netflix вызывают зависимость от страха: 5 хорроров, которые идеально смотреть на Хэллоуин

Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»

Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)

«Там все плохо»: Всеволод Кузнецов принципиально не смотрел «Ведьмака» от Netflix — с ним согласно все больше людей

Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина

У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель

Финал «Игры престолов» — полный крах с 4 баллами на IMDb, но сериал и до этого оступался: вот еще 5 серий, которые фанаты не пересматривают

Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»