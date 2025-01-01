Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Грань времени Награды и номинации фильма Грань времени

Награды и номинации фильма Грань времени 2019

Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2019
Полночная дрожь
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube
НТВ показал первые кадры «Страха над Невой 2» — майор Чубин увидел странный знак на потолке, от которого холод по коже
Осторожно, эти фильмы Netflix вызывают зависимость от страха: 5 хорроров, которые идеально смотреть на Хэллоуин
Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»
Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)
«Там все плохо»: Всеволод Кузнецов принципиально не смотрел «Ведьмака» от Netflix — с ним согласно все больше людей
Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина
У «Франкенштейна» Гильермо дель Торо теперь роскошный рейтинг «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes — фильм выйдет на Netflix уже через пару недель
Финал «Игры престолов» — полный крах с 4 баллами на IMDb, но сериал и до этого оступался: вот еще 5 серий, которые фанаты не пересматривают
Джонни Депп возвращается — только не на корабль: новая роль окончательно уводит его от «Пиратов Карибского моря 6»
Без «Кавказской пленницы» и «Иронии судьбы»: зрители выбрали 6 фильмов СССР с рейтингом 7.1+ – хотят, чтобы по ТВ их показывали чаще
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше