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Миссис Джи Миссис Джи
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Mrs. G.

Миссис Джи, 2019

2019 / Израиль
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О фильме

Вспомните лето вместе с Леей Готтлиб! Именно эта женщина создала пляжную моду, какой мы ее знаем сегодня, и впервые превратила купальник в привлекательный фэшн-аксессуар. Фильм рассказывает историю успеха легендарного дизайнера, основательницы и владелицы империи купальников Gottex. Готтлиб была женщиной, полной противоречий, сумевшей преодолеть сложные периоды своей жизни: пережить Холокост, основать небольшую фабрику в Израиле и сделать ее феноменально успешной во всем мире. В фильме автор следит за невероятным творчеством миссис Джи, одновременно повествуя о ее властном характере, запутанных отношениях с двумя дочерьми и необузданной страсти, за которую она заплатила высокую цену.

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Продолжительность 54 минуты
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Далит Кимор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Миссис Джи 1 постер
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