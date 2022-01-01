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С самого детства Линди тяжело было справиться со своей злостью. Ее раздражает практически любая мелочь, моментально рождающая приступы неконтролируемой агрессии. Такое поведение сделало девушку постоянной посетительницей психиатрических центров. Мозгоправы лишь поставили неутешительный диагноз — импульсивное расстройство личности, так и не объяснив, что делать дальше. Спустя годы все-таки нашлось решение этой проблемы. Линди облачили в специальный жилет, способный давать разряды тока,…