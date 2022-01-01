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На обочине заснеженной дороги находят автомобиль. Его водитель, респектабельная парижанка Эвелин Дюка, бесследно пропала. Вокруг этого исчезновения множатся домыслы, полиция в ступоре, следы занесло, тело исчезло. Старушка убеждает жену фермера Мишеля (Дени Миноше), Алису (Лор Калами), что все плохое случилось с Дюка исключительно из-за ее неверности. Только вот и у Алисы интрижка с Джозефом (Дамиен Боннар), здешним заторможенным одиночкой, убежденным в том, что он умеет разговаривать с…