1 Loving Matteo Zingales 1:30

2 Suburban Superhero Matteo Zingales, Nicholas Routledge, Glen Dolman 1:32

3 Reality Matteo Zingales 0:53

4 Paint Is Healing Matteo Zingales 1:12

5 Look After Yourself Matteo Zingales 0:54

6 Halo Matteo Zingales 1:12

7 Lucy Matteo Zingales 2:19

8 In This Moment Matteo Zingales 1:29

9 Breathe Matteo Zingales 1:26

10 Walking in a Dream Matteo Zingales, Nicholas Routledge, Glen Dolman 1:38

11 Tangerine Trees Matteo Zingales 0:50

12 The Highest Floor Matteo Zingales 3:41

13 Meet Me in Sydney Matteo Zingales 1:08

14 Long Way to Go Matteo Zingales 0:36

15 Flight Matteo Zingales 0:59

16 Needles Matteo Zingales 2:04

17 Little Dragons Matteo Zingales 1:10

18 Outback Matteo Zingales 1:11

19 Luck Matteo Zingales 1:13

20 Closer Matteo Zingales, Nicholas Routledge 2:14

21 Hyde Park Matteo Zingales 2:07

22 Comrades Matteo Zingales, Nicholas Routledge 0:44

23 No One But Us Matteo Zingales 1:48

24 Nicky Matteo Zingales 4:13

25 You Matteo Zingales 0:55

26 Right Here Matteo Zingales 3:52

27 Time Matteo Zingales 1:06