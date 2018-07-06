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Everybody in the Place: Рейв как забастовка
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Everybody in the Place

Everybody in the Place: Рейв как забастовка, 2018

2018 / Великобритания
7.4 Оцените
12 голосов
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О фильме

Мечта старшеклассника — в кабинет приходит длинноволосый моложавый учитель и вместо того, чтобы бубнить сухой текст, ставит на экране видео с рейвов. Собственно это и происходит в фильме Джереми Деллера — важного британского художника и куратора, лауреата престижной премии Тернера, представлявшего страну на Венецианской биеннале. Его политизированные работы часто отсылают к поп-культуре (в юности он бывал на «Фабрике» Энди Уорхола) и в особенности к музыке — взять хоть акцию, во время которой собранная им группа живописцев рисовала голого Игги Попа. Неудивительно, что арт-фонд Frieze предложил Деллеру поучаствовать в проекте «Второе лето любви» — серии фильмов о музыкальных явлениях конца 1980-х, снятых деятелями искусства. Свой рассказ об эйсид-хаусе Деллер оформил в формате часовой лекции, которую он лично читает перед старшеклассниками обычной английской школы. Но не зря у фильма, название которого позаимствовано у раннего хита The Prodigy, есть подзаголовок — «Неполная история Британии: 1984–1992». Расцвет подпольных рейвов интересует Деллера не сам по себе, а как часть социальных катаклизмов, происходивших со страной в годы премьерства Маргарет Тэтчер. Он не анализирует кислотную моду эпохи и не перечисляет знаковые треки, но показывает съемки шахтерских забастовок, сравнивает первые хаус-клубы с церковными общинами, апеллирует к марксистской теории, одним словом, транслирует очевидную, но важную мысль: все, что мы делаем (и поход на рейв не исключение) — это политика.

7.4 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2018
Премьера в мире 6 июля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Джереми Деллер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Everybody in the Place: Рейв как забастовка 2 постера
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