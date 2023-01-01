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Metri Shesh Va Nim Metri Shesh Va Nim
Киноафиша Фильмы Metri Shesh Va Nim Metri Shesh Va Nim, 2019: актеры и роли
Metri Shesh Va Nim / Metri Shesho Nim Metri Shesh Va Nim 2019
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Metri Shesh Va Nim, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Саид Рустаи Saeed Roustaee
В ролях
Пейман Моаади Пейман Моаади Payman Maadi Навид Мохаммадзаде Navid Mohammadzadeh Париназ Изадйар Париназ Изадйар Parinaz Izadyar
Праведник
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