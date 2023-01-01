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Раскрашенная птица Раскрашенная птица
Киноафиша Фильмы Раскрашенная птица Раскрашенная птица, 2019: актеры и роли
The Painted Bird Раскрашенная птица 2019 / Чехия / Украина / Словакия
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Раскрашенная птица, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вацлав Мархоул
В ролях
Удо Кир Удо Кир Udo Kier Петр Котлар Petr Kotlar Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Джулиан Сэндс Джулиан Сэндс Julian Sands Харви Кейтель Харви Кейтель Harvey Keitel
Праведник
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