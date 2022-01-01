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Мартин Иден Мартин Иден
Киноафиша Фильмы Мартин Иден Отзывы о фильме «Мартин Иден»
Martin Eden Мартин Иден 2019 / Италия / Франция
6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Мартин Иден»

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Наша рецензия

В 1909 году свет увидел «Мартин Иден» – роман Джека Лондона о молодом моряке, который, познакомившись с дочерью богатого семейства по имени Руфь Морз, влюбляется в нее и решает взяться за самообразование, чтобы однажды дорасти до ее уровня и жениться на ней. На пути к писательской карьере Мартин вынужден терпеть регулярные отказы от литературных журналов, перебиваться случайным заработком и, начитавшись трудов Герберта Спенсера об эволюционизме, доказывать сторонникам ставшего…

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