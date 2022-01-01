Наша рецензия

В 1909 году свет увидел «Мартин Иден» – роман Джека Лондона о молодом моряке, который, познакомившись с дочерью богатого семейства по имени Руфь Морз, влюбляется в нее и решает взяться за самообразование, чтобы однажды дорасти до ее уровня и жениться на ней. На пути к писательской карьере Мартин вынужден терпеть регулярные отказы от литературных журналов, перебиваться случайным заработком и, начитавшись трудов Герберта Спенсера об эволюционизме, доказывать сторонникам ставшего…