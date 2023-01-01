Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мартин Иден Мартин Иден
Киноафиша Фильмы Мартин Иден Награды и номинации фильма Мартин Иден
Martin Eden Мартин Иден 2019 / Италия / Франция
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Мартин Иден

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2019 Венецианский кинофестиваль 2019
Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2019 Кинофестиваль в Торонто 2019
Премия программы Platform
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Related video
Варлей и Немоляеву упекли в дом престарелых: от происходящего там оторопь берет
Невыносимая боль: раздавленная Гурцкая разрыдалась в прямом эфире
Спилберг пересматривает этот советский фильм раз в год: в России его почти забыли, а зря
«Страшно»: новую фаворитку Меладзе предупредили о последствиях связи с артистом
И умная и красивая: вот под каким знаком рождаются идеальные женщины
Отсидел за изнасилование: трагическая судьба Васи из «Огонь, вода… и медные трубы»
Тест: кто вы из героев "Скуби Ду"?
Пьяная Лена из «Счастливы вместе» устроила дебош на похоронах подполковника Староконя: вот что случилось
Добронравов ни при чем: у Пахмутовой все-таки есть сын с необычным именем
Малинин вынужден расплачиваться за грехи прошлого: Зарубина озвучила, в чем его вина
Скрыть не вышло: Навка показала округлившийся животик
Этуша называли самым добрым актером СССР: воры обходили его дом стороной
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше