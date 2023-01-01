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Дневники Анджелы 2
I diari di Angela - Noi due cineasti. Capitolo secondo
Дневники Анджелы 2, 2019
2019 / Италия
6.5
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
документальный
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6.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2019
Режиссер
Ерванд Джаникян
В ролях
Анджела Риччи Лукки
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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