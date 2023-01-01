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Молитва во имя Бога Молитва во имя Бога
Киноафиша Фильмы Молитва во имя Бога Награды и номинации фильма Молитва во имя Бога
Gloria Mundi Молитва во имя Бога 2019 / Франция
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Награды и номинации фильма Молитва во имя Бога

Вся информация о фильме
Венецианский кинофестиваль 2019 Венецианский кинофестиваль 2019
Кубок Вольпи за лучшую женскую роль
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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