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Брачная история Брачная история
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Marriage Story Брачная история 2019 / США
8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Брачная история

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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