Наша рецензия

Есть много режиссеров с узнаваемым визуальным стилем, но почти на каждого из них рано или поздно находится свой подражатель. Швед Рой Андерссон снимает кино, которое не только легко узнать, но и чертовски сложно воспроизвести. При этом как автор он совсем не меняется. Его фильмы — сборники лаконичных зарисовок о жизни маленьких людей. Каждый эпизод снят статичной камерой и похож на ожившую на пару мгновений картину (иногда режиссер буквально воссоздает в кадре важные для него произведения…