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О бесконечности О бесконечности
Киноафиша Фильмы О бесконечности Отзывы о фильме «О бесконечности»
About Endlessness / Om det oändliga О бесконечности 2019 / Швеция / Норвегия / Германия
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «О бесконечности»

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Наша рецензия

Есть много режиссеров с узнаваемым визуальным стилем, но почти на каждого из них рано или поздно находится свой подражатель. Швед Рой Андерссон снимает кино, которое не только легко узнать, но и чертовски сложно воспроизвести. При этом как автор он совсем не меняется. Его фильмы — сборники лаконичных зарисовок о жизни маленьких людей. Каждый эпизод снят статичной камерой и похож на ожившую на пару мгновений картину (иногда режиссер буквально воссоздает в кадре важные для него произведения…

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