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Идеальный кандидат Идеальный кандидат
Киноафиша Фильмы Идеальный кандидат Идеальный кандидат, 2019: актеры и роли
The Perfect Candidate Идеальный кандидат 2019 / Саудовская Аравия / Германия
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Идеальный кандидат, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хайфа Аль-Мансур
В ролях
Мила Аль Захрани Mila Al Zahrani Нора Аль Авадх Nora Al Awadh Дэ Аль Хилали Dae Al Hilali
Праведник
Праведник
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