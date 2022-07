1 The Bends Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 1:36

2 Voyage to the Bottom of the C (Main Title) Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 2:43

3 Norah's Theme Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 2:23

4 Sprung a Leak Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 1:41

5 Hi Cap! Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 2:22

6 Great Plan Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 1:09

7 Shake It Off Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 1:41

8 Moonpool Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 2:17

9 El E Vator Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 1:34

10 We Don't Belong Here Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 2:04

11 What Was That? Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 1:57

12 Bobbing Along Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 2:41

13 Walkie Talkie Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 2:53

14 Squid Market Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 2:41

15 Eat Me! Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 1:47

16 Behemouth Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 1:08

17 Bikini Run Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 2:30

18 Norah's Choice Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 3:16

19 Rapid Ascent Marco Beltrami, Brandon Roberts / Brandon Roberts 2:26