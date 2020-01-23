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Под водой Под водой
Киноафиша Фильмы Под водой Отзывы о фильме «Под водой»
Underwater Под водой 2019 / США
6.8 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Под водой»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

На подводной исследовательской станции, построенной на многокилометровой глубине, происходит взрыв. Часть комплекса разрушена, а немногочисленные выжившие пытаются связаться с поверхностью. Возглавляет их инженер-механик по имени Нора. Герои решают перебраться по дну на соседнюю станцию, однако на пути их ждёт непредвиденная опасность. Уже сам синопсис «Под водой» заставляет вспомнить многочисленные фильмы ужасов с видеокассет конца восьмидесятых вроде «Левиафана» и…

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Mikhail Kokin 23 января 2020, 19:26
Замечательный фильм!
Бондарчук "нервно курит" в туалете со своим "Вторжением"!!..
Фильм в духе "Чужих"!
Очень понравился!
23 января 2020, 19:26 Ответить
Евгений Ганин 24 января 2020, 08:08
Оценка
На мой взгляд "подводная" версия "Чужого". Снято очень зрелищно, почти весь фильм держит в напряжении. Есть небольшое провисание ближе к финалу. Пара логических и физических ошибок, но это же "сказка", так что простительно. Структурно - это копия Чужого. Фильм не стесняясь проходит общие с ним вехи. Хотя очень много оригинальных находок, которые во мне вызвали вопрос: почему до них так никто не делал?
24 января 2020, 08:08 Ответить
Syberia83 24 января 2020, 08:27
в ответ на сообщение Mikhail Kokin от 23 января 2020, 19:26
Какой бондарчук , кто это вообще 🤪.
Российский кинематограф никогда в жизни даже рядом стоять не будет с Голливудом.
Принциптально не хожу на российское кино.
Буэээ 🤮
24 января 2020, 08:27 Ответить
Александр Шибанов 24 января 2020, 18:48
Оценка
Ходилки-бродилки в мути и темноте. Утомляет. Только пиво помогло :)
24 января 2020, 18:48 Ответить
Алексей Осадчий 24 января 2020, 23:19
Оценка
Хороший фильм! Чемто похож на фильм,,тихоокеанский рубеж,, На протяжении всего времени держит в напрежении, и смотреть приятно и сюжет хороший и снято круто. Советую
24 января 2020, 23:19 Ответить
leontevna.olga 25 января 2020, 14:24
Мне понравилось, жаль что нам ещё до них далеко.
25 января 2020, 14:24 Ответить
silva6666 26 января 2020, 06:40
Оценка
Начало интересное и интригующее, а дальше не очень. Чудовища какие-то неправдоподобные. Фильм на один раз
26 января 2020, 06:40 Ответить
publica 27 января 2020, 09:12
Оценка
Для тех, кто собирается смотреть этот фильм есть две плохие новости: у главной героини нет сисек, где-то под под водой живёт мегамонстр, который вероятно ест нефть! Даже не знаю, что из этого хуже 😁
А если серьёзно - фильм проходной. Это не шедевр, не мегаблокбастер. Надо отдать должное создателям, они прекрасно понимали (а может и не ставили такой задачи себе), что делают они добротный развлекательный вариант, для кино в торговом центре который позволит отдохнуть от шопинга или деток. Поэтому и хронометраж соответствующий - 130 минут всего.
И в завершении. Природа не поскупилаь на актёрский талант для Кристен Стюарт - исполнительница главной роли. Фильм тащит она против логики и прочих законов физики.
Кино Макс
27 января 2020, 09:12 Ответить
Aleksandr Zaitcev 30 января 2020, 00:13
Оценка
Давно не смотрел таких страшных фильмов. Фильм реально воссоздает ужас, который человек может испытывать на чудовищной глубине. Снято очень круто!
30 января 2020, 00:13 Ответить
rafik.ivanov.85 2 февраля 2020, 19:14
Норм .
2 февраля 2020, 19:14 Ответить
bazukk 3 февраля 2020, 11:50
в ответ на сообщение Syberia83 от 24 января 2020, 08:27
Как можно оценивать то чего не видел ))). Ты как та блондинка )))):

-Вы Войну и мир читали?
-Нет, мне Толстой не нравится.
-Как же он вам может не нравиться если вы его не читали?
-Потому и ее читала что не нравится..

Типичная психология одноизвилинного потребителя..
3 февраля 2020, 11:50 Ответить
Майя Тюрькова 3 февраля 2020, 12:56
Оценка
Начало динамичное, интересный сюжет, НО по этому фильму плачет обзор Бэдкомедиана...это такой набор фейлов и ляпов🤦🏼‍♀️ если бы зрителя не держали за дебила и прописали толковый сценарий, то могла бы и конфетка получиться, а так просто фантик.
3 февраля 2020, 12:56 Ответить
skurganova06 7 февраля 2020, 00:05
Оценка
Так себе, ожидала лучшего а вышло как всегда 😞
7 февраля 2020, 00:05 Ответить
Михаил Юрьевич Должиков 12 апреля 2020, 03:50
Оценка
В полне не плохой фильм глянуть можно.Ещё приятней его смотреть с хорошим переводом.
12 апреля 2020, 03:50 Ответить
Андрей 14 декабря 2021, 12:45
Оценка
в целом. нормальный фильм!
что-то не хватило сюжету, предыстории, может, или чуть про главного Кракена рассказать ;))) а может это и есть предыстория к Пиратам Карибского!
мне кажется, или героини Стюарт в каждом фильме разговаривают сами с собой?!
8 баллов из 10ти, на один раз!
14 декабря 2021, 12:45 Ответить
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