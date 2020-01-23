Наша рецензия

На подводной исследовательской станции, построенной на многокилометровой глубине, происходит взрыв. Часть комплекса разрушена, а немногочисленные выжившие пытаются связаться с поверхностью. Возглавляет их инженер-механик по имени Нора. Герои решают перебраться по дну на соседнюю станцию, однако на пути их ждёт непредвиденная опасность. Уже сам синопсис «Под водой» заставляет вспомнить многочисленные фильмы ужасов с видеокассет конца восьмидесятых вроде «Левиафана» и…