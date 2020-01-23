На подводной исследовательской станции, построенной на многокилометровой глубине, происходит взрыв. Часть комплекса разрушена, а немногочисленные выжившие пытаются связаться с поверхностью. Возглавляет их инженер-механик по имени Нора. Герои решают перебраться по дну на соседнюю станцию, однако на пути их ждёт непредвиденная опасность. Уже сам синопсис «Под водой» заставляет вспомнить многочисленные фильмы ужасов с видеокассет конца восьмидесятых вроде «Левиафана» и…
Бондарчук "нервно курит" в туалете со своим "Вторжением"!!..
Фильм в духе "Чужих"!
Очень понравился!
Российский кинематограф никогда в жизни даже рядом стоять не будет с Голливудом.
Принциптально не хожу на российское кино.
Буэээ 🤮
А если серьёзно - фильм проходной. Это не шедевр, не мегаблокбастер. Надо отдать должное создателям, они прекрасно понимали (а может и не ставили такой задачи себе), что делают они добротный развлекательный вариант, для кино в торговом центре который позволит отдохнуть от шопинга или деток. Поэтому и хронометраж соответствующий - 130 минут всего.
И в завершении. Природа не поскупилаь на актёрский талант для Кристен Стюарт - исполнительница главной роли. Фильм тащит она против логики и прочих законов физики.
Кино Макс
-Вы Войну и мир читали?
-Нет, мне Толстой не нравится.
-Как же он вам может не нравиться если вы его не читали?
-Потому и ее читала что не нравится..
Типичная психология одноизвилинного потребителя..
что-то не хватило сюжету, предыстории, может, или чуть про главного Кракена рассказать ;))) а может это и есть предыстория к Пиратам Карибского!
мне кажется, или героини Стюарт в каждом фильме разговаривают сами с собой?!
8 баллов из 10ти, на один раз!
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