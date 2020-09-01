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Феи: Тайна страны драконов Феи: Тайна страны драконов
Киноафиша Фильмы Феи: Тайна страны драконов Отзывы о мультфильме «Феи: Тайна страны драконов»
Bayala - A Magical Adventure Феи: Тайна страны драконов 2019 / Германия / Люксембург
4.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о мультфильме «Феи: Тайна страны драконов»

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Наша рецензия

В большой волшебной стране под названием Баяла живут множество народностей эльфов (спойлер: обещанных в названии фей в фильме нет, но много видов крылатых эльфов); издревле они находились в особой связи с драконами и хранили их яйца. Но однажды королева тёмных эльфов Офира похитила яйца драконов, из-за чего они покинули волшебную страну. Без драконов магия постепенно покидает Баялу, земли эльфов всё более и более скуднеют. Феи: Тайна страны драконов Яркий немецкий мультфильм…

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Татьяна Самойлова 1 сентября 2020, 17:08
Оценка
Фильм ужасный! Не тратьте время....такой ерунды редкостной я еще не видела.....с середины фильма ушли.....обидно!
1 сентября 2020, 17:08 Ответить
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