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В большой волшебной стране под названием Баяла живут множество народностей эльфов (спойлер: обещанных в названии фей в фильме нет, но много видов крылатых эльфов); издревле они находились в особой связи с драконами и хранили их яйца. Но однажды королева тёмных эльфов Офира похитила яйца драконов, из-за чего они покинули волшебную страну. Без драконов магия постепенно покидает Баялу, земли эльфов всё более и более скуднеют. Феи: Тайна страны драконов Яркий немецкий мультфильм…