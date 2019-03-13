Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Iris: A Space Opera by Justice Iris: A Space Opera by Justice
Киноафиша Фильмы Iris: A Space Opera by Justice
Iris: A Space Opera by Justice

Iris: A Space Opera by Justice, 2019

2019 / США
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 13 марта 2019
Возраст 12+
Режиссер
Андре Шеметофф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Iris: A Space Opera by Justice 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Приложение киноафиши