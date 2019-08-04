Семь пьяниц, 2019

Действие этого фантастического вестерна разворачивается в недалеком постапокалиптическом будущем, где основным транспортом стал велосипед и в силу вступил тотальный сухой закон. По легенде, где-то далеко, за пределами Зачарованной долины, существует Божественный бар, в котором каждого гостя ждет сладкое вино, несметные богатства и бескрайнее счастье. Семеро отчаянных смельчаков-бродяг, полных решимости найти это волшебное место, пускаются в дорогу, не подозревая, какую цену им предстоит заплатить в пути.
Действие происходит в ближайшем будущем. Обществу потребления пришёл конец. Ни лошадей, ни автомобилей. Самым популярным видом транспорта становится велосипед.
Семи главным героям предстоит пересечь Зачарованную долину чтобы найти Божественный бар где их ждёт счастье, богатство, слава и любовь прекрасных женщин.
Парни не знают одного – чтобы оказаться в Божественном баре нужно расстаться с жизнью…