Семь пьяниц, 2019

Жанр: вестерн приключения В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Действие этого фантастического вестерна разворачивается в недалеком постапокалиптическом будущем, где основным транспортом стал велосипед и в силу вступил тотальный сухой закон. По легенде, где-то далеко, за пределами Зачарованной долины, существует Божественный бар, в котором каждого гостя ждет сладкое вино, несметные богатства и бескрайнее счастье. Семеро отчаянных смельчаков-бродяг, полных решимости найти это волшебное место, пускаются в дорогу, не подозревая, какую цену им предстоит заплатить в пути. Развернуть Съемки картины прошли на территории Казахстана – в Чарынском каньоне и в национальном парке «Алтын Эмель».

На создание ленты режиссера Сергея Кузнецова вдохновили классические американские фильмы в жанре road movie, мультфильмы советского аниматора Давида Черкасского «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля», а также композиции рок-группы «Аквариум».

Бюджет на съемки был собран благодаря краудфандинговой кампании и спонсорам.

Российская премьера фильма состоялась на XXVII фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Ранее Сергей Кузнецов получил приз этого фестиваля: его работа Deliverance (2013) была удостоена награды за «Лучший дебют».

Авторы картины характеризуют свою работу как «пельмени-вестерн» – по аналогии со «спагетти-вестерном». Развернуть Действие происходит в ближайшем будущем. Обществу потребления пришёл конец. Ни лошадей, ни автомобилей. Самым популярным видом транспорта становится велосипед.

Семи главным героям предстоит пересечь Зачарованную долину чтобы найти Божественный бар где их ждёт счастье, богатство, слава и любовь прекрасных женщин.

Парни не знают одного – чтобы оказаться в Божественном баре нужно расстаться с жизнью… Развернуть 5.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5 Продолжительность 1 час 21 минута Год выпуска 2019 Возраст 16+ Режиссер Сергей Кузнецов В ролях Василий Спирянин Веталь Байбаков Андрей Фехретдинов Дмитрий Раков Все актеры и съемочная группа 1 постер

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