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Петсон и Финдус. Финдус переезжает Петсон и Финдус. Финдус переезжает
Киноафиша Фильмы Петсон и Финдус. Финдус переезжает Отзывы о мультфильме «Петсон и Финдус. Финдус переезжает»
Pettersson und Findus - Findus zieht um Петсон и Финдус. Финдус переезжает 2018 / Германия
5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о мультфильме «Петсон и Финдус. Финдус переезжает»

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Наша рецензия

«Петсон и Финдус» - популярная серия детских книжек шведского писателя Свена Нурдквиста. Главные герои: одинокий старик-изобретатель Петсон, живущий на окраине деревни, и кот-проказник Финдус, подарок доброй соседки. Неожиданно хозяин и питомец узнают, что могут понимать речь друг друга, и между столь непохожими героями завязывается настоящая дружба. Знаменитые персонажи давно выросли из простых книг и получили: собственные комиксы (их тоже иллюстрирует Свен Нурдквист), серию…

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