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«Петсон и Финдус» - популярная серия детских книжек шведского писателя Свена Нурдквиста. Главные герои: одинокий старик-изобретатель Петсон, живущий на окраине деревни, и кот-проказник Финдус, подарок доброй соседки. Неожиданно хозяин и питомец узнают, что могут понимать речь друг друга, и между столь непохожими героями завязывается настоящая дружба. Знаменитые персонажи давно выросли из простых книг и получили: собственные комиксы (их тоже иллюстрирует Свен Нурдквист), серию…