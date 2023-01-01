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Дитя погоды Дитя погоды
Киноафиша Фильмы Дитя погоды Дитя погоды, 2019: актеры и роли
Tenki no ko / Weathering With You Дитя погоды 2019 / Япония
8.2 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Дитя погоды, 2019: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Макото Синкай Макото Синкай Makoto Shinkai
Роли озвучивали
Сюн Огури Сюн Огури Shun Oguri Цубаса Хонда Цубаса Хонда Tsubasa Honda Сэй Хираидзуми Сэй Хираидзуми Sei Hiraizumi
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
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Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
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