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Дитя погоды Дитя погоды
Киноафиша Фильмы Дитя погоды Отзывы о мультфильме «Дитя погоды»
Tenki no ko / Weathering With You Дитя погоды 2019 / Япония
8.2 Оцените
113 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о мультфильме «Дитя погоды»

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Старшеклассник Хотака сбегает из дома и перебирается жить в дождливый Токио. Он долгое время не может найти работу, а жизнь в столице оказывается очень дорогой. Поэтому герой вынужден скитаться по улицам. Но потом случайный знакомый предлагает ему занятие: Хотака должен писать статьи в журнал о сверхъестественном. Это приводит его к загадочной девочке Хине, которая умеет останавливать дождь. Макото Синкай в последние годы стал чуть ли не самым популярным и обсуждаемым автором аниме, и это…

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Рамазан Шамхалов 3 октября 2019, 08:35
Жду !
3 октября 2019, 08:35 Ответить
Андрей Лебедев 5 октября 2019, 03:53
Очень жду хочу увидеть этот фильм в нашем кинотеатре
5 октября 2019, 03:53 Ответить
Яна Берёзина 5 октября 2019, 12:14
Я очень жду!!!
5 октября 2019, 12:14 Ответить
Гордей Лыткин 5 октября 2019, 17:19
Ждууу!
5 октября 2019, 17:19 Ответить
Гордей Лыткин 5 октября 2019, 17:19
Ждууу!
5 октября 2019, 17:19 Ответить
Влад Семенов 5 октября 2019, 17:36
Ждем)
5 октября 2019, 17:36 Ответить
Вова Зырянов 5 октября 2019, 19:20
А есть инфа в каком кинотеатре показывать будут ?
5 октября 2019, 19:20 Ответить
Даниил Мясников 6 октября 2019, 22:46
Жду с нетерпением
6 октября 2019, 22:46 Ответить
Даниил Мясников 6 октября 2019, 22:46
в ответ на сообщение Вова Зырянов от 5 октября 2019, 19:20
Я тоже задаюсь этим вопросом. Полазил по сайтам кинотеатров своего города, вообще ни где ни чего нет.
6 октября 2019, 22:46 Ответить
Lone God 7 октября 2019, 09:32
Очень бы хотелось, но в Белгород врятли завезут..
7 октября 2019, 09:32 Ответить
Рома Варварин 9 октября 2019, 23:40
Скорее всего показывать будут в imax в космосе, так как салют редко аниме показывает.
9 октября 2019, 23:40 Ответить
Рома Варварин 9 октября 2019, 23:47
А нет, проверил и в салюте будет)
9 октября 2019, 23:47 Ответить
Тайга Айсака 14 октября 2019, 01:05
Жду!!
14 октября 2019, 01:05 Ответить
Kostik Bogomolov 15 октября 2019, 21:23
Оценка
Очень жду😊
15 октября 2019, 21:23 Ответить
Семён Миронов 19 октября 2019, 13:26
скажите пожалуйста будет ли он вообще идти в Севастополе?
19 октября 2019, 13:26 Ответить
ladusprimus 23 октября 2019, 20:15
Конечно я пойду) прошлый фильм Твое имя мне очень понравилось ну и вообще первое аниме которое я посмотрел, потом раз десять пересматривал, в этом фильме было афигенно все и без каких либо минусов) и графика просто шикарная
23 октября 2019, 20:15 Ответить
rus298511 23 октября 2019, 22:18
Чтож подождем
23 октября 2019, 22:18 Ответить
Александр Мещеряков 25 октября 2019, 01:00
Жду, жду!
25 октября 2019, 01:00 Ответить
Марина Воскресенская 25 октября 2019, 16:36
Жду не дождусь:)
25 октября 2019, 16:36 Ответить
limoncik26 26 октября 2019, 20:07
А в Екатеринбурге показывать будут ?
26 октября 2019, 20:07 Ответить
Lu Lu 26 октября 2019, 23:46
Есть кто из Казани?😅
26 октября 2019, 23:46 Ответить
maxximys01 28 октября 2019, 08:21
Оценка
Северодвинск ждёт)
28 октября 2019, 08:21 Ответить
Айал Карманов 29 октября 2019, 17:55
пацаныа этот фильм будит в Горном-Алтайске? Кто знает?
29 октября 2019, 17:55 Ответить
Диана Рысмухамбетова 30 октября 2019, 14:28
Гдеее? Когда??? Во сколько???
30 октября 2019, 14:28 Ответить
oleg_likhomanov 31 октября 2019, 18:02
Оценка
Шикарный фильм. Конечно озвучка не лучшая
31 октября 2019, 18:02 Ответить
Stoorm527 31 октября 2019, 18:17
Оценка
Замечательный фильм музыка на высшем уровне как и сам сюжет но озвучка не немного подкачала но это не так сильно влияет на просмотр.
31 октября 2019, 18:17 Ответить
Maria Abramko 31 октября 2019, 21:41
Оценка
Мы с подругой вместе решили пойти на этот фильм, я ожидала что-то интересное, как прошлый фильм "Твоё имя", поэтому пригласила пригласила подругу. К большому сожалению, фильм разочаровал меня, он оказался ужасно скучным, поэтому на половине фильма мы приняли решение уйти с него. У фильма очень красивая картинка, приятная озвучка, но белые субтитры было читать трудно. Обычно на середине происходит всякое интересное действие, сильно влияющие на сюжет картины , но тут какая-то предсказуемая фигня. Эта картина ничем не зацепила, как говориться, скучное унылое говно.
В итоге потерянное время и деньги.
31 октября 2019, 21:41 Ответить
Сэм Кот 4 ноября 2019, 12:09
Когда он у нас выйдет уже?! 31 же должна была быть премьера
4 ноября 2019, 12:09 Ответить
Maria Abramko 5 ноября 2019, 13:26
в ответ на сообщение Stoorm527 от 31 октября 2019, 18:17
Оценка
Ты вообще о чем говоришь? Там вообще нет сюжета, точнее он ужасный и предсказуемый, ничего интересного не происходит, и вообще, фильм не о чем!
5 ноября 2019, 13:26 Ответить
Дима Журба 6 ноября 2019, 19:22
Оценка
Ребят это просто шедевр советую всем посмотреть !
6 ноября 2019, 19:22 Ответить
Анастасия Зайцева 9 ноября 2019, 15:40
Оценка
Очень красивая и трогательная полнометражка от Макото! Смотрела и плакала честно! Советую всем)
9 ноября 2019, 15:40 Ответить
Александр Козаченко 14 ноября 2019, 20:21
А показ в Волгограде закончился?
14 ноября 2019, 20:21 Ответить
Алексей Пожидаев 25 ноября 2019, 07:51
Макото Синкай режисер гений
25 ноября 2019, 07:51 Ответить
Филип Васирма 6 октября 2020, 14:00
хорошее аниме .... а еще заметил что девушка продававшее украшение это Хаяо Миядзаки, а внук бабушки который нарезал арбуз это Такки Тачибан из фильма (Твоё имя)
6 октября 2020, 14:00 Ответить
krommix6 23 августа 2022, 18:20
Оценка
Потрясающий тайтл, достойный Вашего внимания!
23 августа 2022, 18:20 Ответить
dimamarkovpro 16 сентября 2022, 20:45
Оценка
"Дитя погоды" – это прекрасное и чувственное аниме, которое сейчас снова идёт в кинотеатрах.
Оно глубокое, красивое, а также яркое.
10/10.
16 сентября 2022, 20:45 Ответить
chingiz610kvk 21 сентября 2022, 22:11
Оценка
Шедевр!
21 сентября 2022, 22:11 Ответить
derg-s 29 января 2023, 19:40
Оценка
Фильм стоит посмотреть, потому что на фоне засилья в кинотеатрах комиксов, эта картина сеет разумное, доброе, вечное. Хотя следует отметить, что она не дотягивает до предыдущей картины от этого режиссера "Твое имя".
29 января 2023, 19:40 Ответить
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