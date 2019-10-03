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Старшеклассник Хотака сбегает из дома и перебирается жить в дождливый Токио. Он долгое время не может найти работу, а жизнь в столице оказывается очень дорогой. Поэтому герой вынужден скитаться по улицам. Но потом случайный знакомый предлагает ему занятие: Хотака должен писать статьи в журнал о сверхъестественном. Это приводит его к загадочной девочке Хине, которая умеет останавливать дождь. Макото Синкай в последние годы стал чуть ли не самым популярным и обсуждаемым автором аниме, и это…