Еще красивее, чем в «Постучись в мою дверь»: в новом сериале от Бюрсина невозможно оторвать взгляд (фото)

Хотите знать, как жили настоящие ОПГ в конце 80-х? Забудьте про «Слово пацана» — смотрите «Меня зовут Арлекино»

Один неправильный перевод — и фильм вывернут наизнанку: как испортили ключевой момент в «Голодных играх»

«Я посмотрела и сошла с ума»: в своем худшем фильм в карьере Матвеев снялся вместе с Боярской — рейтинг в 6 раз хуже, чем у «Триггера»

Показали во весь экран: в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» все же был Джокер — клоун спрятался в самой слезливой сцене

«К черту все»: «Фантастическая четверка» чуть не похоронила карьеру Джессики Альбы

Раст и Коул курят в сторонке: свежую дораму о маньяке-психопате уже сравнивают с «Настоящим детективом» — и оценки новинки куда выше

Советское кино по ТВ крутят регулярно: но не каждый зритель сможет вспомнить названия фильмов по кадрам (тест)

«Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом

Дракониха в депрессии, у Дракосликов новый батя: о чем будет спин-офф «Шрэка» про Осла (без отсылок к «Игре престолов» обойтись не получится)