Наша рецензия

«Маша и медведь» - самый популярный российский мультсериал нашего времени. Десять лет в эфире, 78 серий, тонны игрушек, мерча и рекламы. Иногда кажется, что Маша и её косолапый друг полностью захватили детский рынок. Ты мог не видеть ни единой серии про их приключения, но где-нибудь на твоей полке обязательно лежат фигурка, пакет или шоколадная заначка с изображением юной бунтарки в красном хиджабе. Вот только все достижения Маши - полная ерунда, если пытаться сравнить её успехи с…