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Братья Медведи: Тайна трех миров Братья Медведи: Тайна трех миров
Киноафиша Фильмы Братья Медведи: Тайна трех миров Отзывы о мультфильме «Братья Медведи: Тайна трех миров»
Boonie Bears: Entangled Worlds Братья Медведи: Тайна трех миров 2018 / Китай
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о мультфильме «Братья Медведи: Тайна трех миров»

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Наша рецензия

«Маша и медведь» - самый популярный российский мультсериал нашего времени. Десять лет в эфире, 78 серий, тонны игрушек, мерча и рекламы. Иногда кажется, что Маша и её косолапый друг полностью захватили детский рынок. Ты мог не видеть ни единой серии про их приключения, но где-нибудь на твоей полке обязательно лежат фигурка, пакет или шоколадная заначка с изображением юной бунтарки в красном хиджабе. Вот только все достижения Маши - полная ерунда, если пытаться сравнить её успехи с…

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