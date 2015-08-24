Паулу и Джейн пришлось рассчитать свою стареющую экономку Агату, которая становилась всё более забывчивая и злобная. Недовольная старуха перед отъездом подарила сыну бывших хозяев куклу, которую зовут Роберт. После отъезда Агаты в доме начинают происходить необъяснимые вещи. Кто-то портит мебель, разбивает посуду, уничтожает картину, над которой работала Джейн. Да ещё и по ночам раздается злобный смех, источник которого не могут найти. Только их сын Джин утверждает, что виновна во всём этом кукла, но ему никто не верит. Кукла же совсем слетает с катушек — она начинает убивать…