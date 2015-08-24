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Постер фильма Кукла Роберт
3.1
Киноафиша Фильмы Кукла Роберт
3.1

Кукла Роберт

, 2015
Robert
Великобритания / ужасы / 18+
Постер фильма Кукла Роберт
3.1

О фильме

Паулу и Джейн пришлось рассчитать свою стареющую экономку Агату, которая становилась всё более забывчивая и злобная. Недовольная старуха перед отъездом подарила сыну бывших хозяев куклу, которую зовут Роберт. После отъезда Агаты в доме начинают происходить необъяснимые вещи. Кто-то портит мебель, разбивает посуду, уничтожает картину, над которой работала Джейн. Да ещё и по ночам раздается злобный смех, источник которого не могут найти. Только их сын Джин утверждает, что виновна во всём этом кукла, но ему никто не верит. Кукла же совсем слетает с катушек — она начинает убивать…

В ролях

Сьюзи Фрэнсис Гартон
Jenny Otto
Ли Бэйн
Paul Otto
Флинн Аллен
Флинн Аллен
Gene Otto
Сид Касадос
Debbie
Judith Haley
Agatha
Samuel Hutchison
Steven
Megan Lockhurst
Martha
Annie Davies
Marcie
Райан Майклс
Clarence
Режиссер Эндрю Джонс
Сценарист Эндрю Джонс
Композитор Bobby Cole
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 7 мая 2022
Премьера в мире 24 августа 2015
Дата выхода
24 августа 2015 Великобритания
24 августа 2015 Мексика B-15
27 мая 2016 Нидерланды
Производство North Bank Entertainment
Другие названия
Robert, Robert the Doll, Robert - Die Puppe des Teufels, Robert: El muñeco siniestro, Robert: The Doll of the Devil, Кукла Роберт, ロバート 最も呪われた人形, Robert El Muñeco Poseido

Рейтинг фильма

3.1
Оцените 15 голосов
3 IMDb

Цитаты

Paul Otto Эй, куда ты идёшь?
Gene Otto Спать. - Пока, пап.
Paul Otto Обычно мы говорим «Спокойной ночи», Джин.
Gene Otto Я знаю — но в этот раз — «Пока».

Отзывы о фильме

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