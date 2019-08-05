В новом фильме режиссёр Йоханнес Робертс продолжает заманивать зрителя на акулью охоту. «Синюю бездну 2» сложно назвать сиквелом – сюжетно картина не имеет никакого отношения к первой части, хотя между ними много общего. Местом действия снова выбрана Мексика, только девушек теперь в два раза больше (четыре) и они не собираются ютиться в клетке для туристов, желающих посмотреть на акул в естественной среде обитания (в оригинале к названию добавили Uncaged). Замкнутые…
на мой взгляд, фильму не хватило широты - чуть больше о героях, чуть больше пауз между нападениями, ну и в некоторых эпизодах - сильно не хватило реализма(девушки как-то быстро преодолели стрессовую ситуацию и 2 раза акула держала в зубах людей :(( а так сюжет хороший!
Софи Нелис мне очень симпатична, еще с Воровки Книг, очень надеюсь у неё будут еще много разноплановых ролей!
8 баллов из 10ти!
фильм советую посмотреть!
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