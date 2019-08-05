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Синяя бездна 2 Синяя бездна 2
Киноафиша Фильмы Синяя бездна 2 Отзывы о фильме «Синяя бездна 2»
47 Meters Down: Uncaged Синяя бездна 2 2019 / Великобритания
7.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Синяя бездна 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В новом фильме режиссёр Йоханнес Робертс продолжает заманивать зрителя на акулью охоту. «Синюю бездну 2» сложно назвать сиквелом – сюжетно картина не имеет никакого отношения к первой части, хотя между ними много общего. Местом действия снова выбрана Мексика, только девушек теперь в два раза больше (четыре) и они не собираются ютиться в клетке для туристов, желающих посмотреть на акул в естественной среде обитания (в оригинале к названию добавили Uncaged). Замкнутые…

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Алексей Немченко 5 августа 2019, 03:47
Не для кинотиатра, смотрел первую часть, оно того не стоило.
5 августа 2019, 03:47 Ответить
Витя Павлов 16 августа 2019, 10:56
Оценка
Выйди отсюда Злодей
16 августа 2019, 10:56 Ответить
Елена Сахаркова 17 августа 2019, 01:27
Оценка
Только что из кинотеатра, фильм понравился, присутствуют ккдры от которых кровь стонет в жилах, много кровавых сцен.Советую для просмотра.
17 августа 2019, 01:27 Ответить
qulievaaleksandra 17 августа 2019, 20:39
Когда в Баку будут показывать ин интерессно...
17 августа 2019, 20:39 Ответить
Евгений Стешенко 18 августа 2019, 00:00
Оценка
С первой частью, даже рядом не стояло сие творение. Экшена много, но он такой наивный, банальный и предсказуемый. Где первая часть, получила от меня 10 из 10, эта часть получает оценку максимум 6 из 10. Если вы школьник, либо впечатлиьельная девушка, можете сходить, скорее всего, вам зайдёт.
18 августа 2019, 00:00 Ответить
Виктория Справедливая 18 августа 2019, 23:46
Оценка
Можно и обсикаться от некоторых сцен.
18 августа 2019, 23:46 Ответить
Peter Coachman 23 августа 2019, 15:25
полный отстой
23 августа 2019, 15:25 Ответить
1terra2incognita 23 августа 2019, 15:34
Оценка
Совсем тухляк, потерянное время и деньги
23 августа 2019, 15:34 Ответить
1terra2incognita 23 августа 2019, 15:34
Оценка
ужас одним словом
23 августа 2019, 15:34 Ответить
Андрей 6 марта 2020, 20:01
Оценка
фильм нормальный! не хороший и не плохой!
на мой взгляд, фильму не хватило широты - чуть больше о героях, чуть больше пауз между нападениями, ну и в некоторых эпизодах - сильно не хватило реализма(девушки как-то быстро преодолели стрессовую ситуацию и 2 раза акула держала в зубах людей :(( а так сюжет хороший!
Софи Нелис мне очень симпатична, еще с Воровки Книг, очень надеюсь у неё будут еще много разноплановых ролей!
8 баллов из 10ти!
фильм советую посмотреть!
6 марта 2020, 20:01 Ответить
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