Наша рецензия

В новом фильме режиссёр Йоханнес Робертс продолжает заманивать зрителя на акулью охоту. «Синюю бездну 2» сложно назвать сиквелом – сюжетно картина не имеет никакого отношения к первой части, хотя между ними много общего. Местом действия снова выбрана Мексика, только девушек теперь в два раза больше (четыре) и они не собираются ютиться в клетке для туристов, желающих посмотреть на акул в естественной среде обитания (в оригинале к названию добавили Uncaged). Замкнутые…