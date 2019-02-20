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Как я научился быть ребёнком
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Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein

Как я научился быть ребёнком, 2019

2019 / Германия / Австрия
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15 голосов
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О фильме

Австрия, конец 1950-х. В глубоко странной, но безупречно галантной семье австрийских кондитерских магнатов подрастает младший сын Пауль, от природы наделенный потрясающим воображением и чувством юмора. Его отец, тиран и циник, в исполнении блистательного Карла Марковича («Тайная жизнь» (2019), «Отель “Гранд Будапешт”» (2014), «Фальшивомонетчики» (2007) и др.), не может ужиться со столь непоседливым ребенком и отправляет его в колледж. Однако и там юный эксцентрик Пауль умудряется жить в мире собственных фантазий. Но вскоре ему придется узнать о некоторых подробностях биографии своего отца и попытаться переосмыслить его неоднозначную личность...

7.1 Оцените
15 голосов
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 20 февраля 2019
Возраст 12+
Режиссер
Руперт Хеннинг
В ролях
Валентин Хаг
Карл Маркович
Карл Маркович
Андре Вильм
Андре Вильм
Сабина Тимотео
Сабина Тимотео
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как я научился быть ребёнком 1 постер
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