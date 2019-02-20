Как я научился быть ребёнком, 2019

Австрия, конец 1950-х. В глубоко странной, но безупречно галантной семье австрийских кондитерских магнатов подрастает младший сын Пауль, от природы наделенный потрясающим воображением и чувством юмора. Его отец, тиран и циник, в исполнении блистательного Карла Марковича («Тайная жизнь» (2019), «Отель “Гранд Будапешт”» (2014), «Фальшивомонетчики» (2007) и др.), не может ужиться со столь непоседливым ребенком и отправляет его в колледж. Однако и там юный эксцентрик Пауль умудряется жить в мире собственных фантазий. Но вскоре ему придется узнать о некоторых подробностях биографии своего отца и попытаться переосмыслить его неоднозначную личность...