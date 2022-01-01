Юра, музыкант, 2018

Проект о легендарном корифее русского рока Юрии Шевчуке и его группе ДДТ. 11 лет съемок, десятки городов от Уфы до Санкт-Петербурга, от Таллинна до Караганды, позволили создать не только фильм-интервью, но всеохватывающий альманах о жизни и взглядах лидера ДДТ. Сотни концертов и размышления Шевчука о жизни в России, ее людях, их тревогах и стремлениях старательно собраны и перенесены на экран без прикрас — только честность. Шевчук очень сложный герой и не любит сниматься: с трудом подпускает к себе телевизионщиков. За последние годы съемочная группа Павла Селина чуть ли не единственная, которая была с ним постоянно. Этот фильм — попытка глазами героя увидеть, как изменилась наша страна за эти 11 лет, как изменились стихи Шевчука, его музыка, группа ДДТ, как менялся сам Шевчук, что происходило с ним и со всеми нами в эти 11 лет.