Бык из Паллонетто, 2018

Фильм рассказывает о человеке, известном лишь немногочисленным знатокам бокса, — о Джо Эспозито по прозвищу Бык из Паллонетто. Рассказ о его жизни переплетается с рассказом о важнейших исторических событиях прошлого века: от фашизма до освобождения страны, от эмиграции в Америку до советского вторжения в Венгрию. Легенда о Джо на многие годы ушла в тень из-за скандалов (его подозревали в договорных матчах), однако для Неаполя Джузеппе Эспозито остается знаковой фигурой: человек из низов борется за свое будущее, выдерживая удары коварной судьбы и не сдаваясь. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.