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Бык из Паллонетто
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Il Toro del Pallonetto

Бык из Паллонетто, 2018

2018 / Италия
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О фильме

Фильм рассказывает о человеке, известном лишь немногочисленным знатокам бокса, — о Джо Эспозито по прозвищу Бык из Паллонетто. Рассказ о его жизни переплетается с рассказом о важнейших исторических событиях прошлого века: от фашизма до освобождения страны, от эмиграции в Америку до советского вторжения в Венгрию. Легенда о Джо на многие годы ушла в тень из-за скандалов (его подозревали в договорных матчах), однако для Неаполя Джузеппе Эспозито остается знаковой фигурой: человек из низов борется за свое будущее, выдерживая удары коварной судьбы и не сдаваясь. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами. 

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Продолжительность 57 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 16 июня 2018
Возраст 18+
Режиссер
Луиджи Барлетта
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бык из Паллонетто 1 постер
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