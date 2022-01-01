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Темный угол — удары по лицу
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Темный угол — удары по лицу, 2018

2018 / Италия
7.2 Оцените
15 голосов
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О фильме

Я начал снимать Мирко 20 лет назад, когда ему было 6 лет. Он рос среди насилия и преступности в бедном доме на окраине Рима, я был его учителем начальной школы. 15 лет спустя Мирко Риччи по кличке Хищник, ставший профессиональным боксером, пригласил бывшего учителя на свой первый матч. С тех пор моя камера неотрывно следовала за последним наследником воспетой Пазолини «шпаны»: Мирко с детства мечтал стать чемпионом и боролся за это. Я все время был рядом и, сам того не желая, стал частью рассказа о его спортивных и человеческих подвигах, невидимым, но деятельным персонажем. Восхищенный бесстрашием Мирко, вынужденный отвечать на вопросы, которые он постоянно мне задавал, хотя я и прятался за камерой, все эти годы я старался подарить Мирко лучший образ, чем тот, что создало его трудное прошлое. Мне хотелось помочь ему, чтобы он научился контролировать себя, избавился от алкогольной зависимости, которую он не желал признавать. Несмотря на уличные драки, пьяные ночи, бурные ссоры с невестой и даже перестрелки, в которых его ранят, Мирко завоевывает в вошедших в историю матчах сначала титул чемпиона страны в своей категории, а затем, в Берлине, еще более почетный титул чемпиона Всемирной федерации бокса. Однако уйти от уготованной судьбы нелегко. В 2016 г. Мирко арестовывают, обвинив в совершении тяжкого преступления — похищения несовершеннолетнего. Он попадает в тюрьму, лишь два года спустя, в феврале 2018 г., суд присяжных в Риме снимет с него обвинения. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами. 

7.2 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Фабио Карамаски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Темный угол — удары по лицу 1 постер
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