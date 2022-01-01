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Коко-ди Коко-да Коко-ди Коко-да
Киноафиша Фильмы Коко-ди Коко-да Отзывы о фильме «Коко-ди Коко-да»
Koko-di Koko-da Коко-ди Коко-да 2019 / Швеция / Дания
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Коко-ди Коко-да»

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Молодая семейная пара ухоженных европейцев спустя несколько лет после внезапной смерти их дочери едут на природный уик-енд подышать свежим воздухом. Без конца пререкаясь, цапаясь и скандаля друг с другом по любому поводу, они съезжают на ночную дорогу в темном лесу. Он склоняет жену остановиться недалеко от трассы и разбить палатку. Она настаивает на придорожной гостинице. Чудом побеждает палатка, и, выехав по проселочной тропке к окруженной деревьями поляне, герои затевают ночлег. Но в лесу…

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