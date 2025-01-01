В Сети спорят, нужен ли Афоня хоть кому-то кроме Кати. А вдруг правда — никому? Как Данелия снял самую честную историю про одиночество

Только один персонаж появится во всех трех сериалах по «Игре престолов» сразу: его имя знают все фанаты

Думали, «Глазами пса» — оригинальная новинка? В 90-х уже был хоррор, где собака защищала хозяев от сверхъестественного

Меньшов снял «Москва слезам не верит» и десятки шедевров, но лишь однажды озвучил мультфильм — считал его предметом особой гордости

Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»

«Худший фильм, который я когда-либо снимал»: треш-триллер Тарантино о маньяке-каскадере провалился в прокате, но обрел культовый статус

Настоящая боль второго сезона «Одни из нас» — уход Педро Паскаля (или нет?): сценаристы нашли способ выкрутиться

Ждать минимум год: Крыжовников не спешит возвращаться в Казань, но и от «Слова пацана 2» не отказывается

Сюжет — как две капли воды: похоже, «Невский» не так уж оригинален — в Турции сняли то же самое еще в 2008-м

Фанаты «Монолога фармацевта», вы тут? 3-й сезон наконец получил дату (и приятный бонус) – увидим раньше, чем новую часть «Соло левелинга»