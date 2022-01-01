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Любовь на троих Любовь на троих
Киноафиша Фильмы Любовь на троих Отзывы о фильме «Любовь на троих»
Endings, Beginnings Любовь на троих 2020 / США / Корея
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Любовь на троих»

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Молодая девушка Дафна переживает не лучший этап  жизни. Она тяжело справляется с разрывом долгих отношений и увольнением с любимой работы. Надеясь собрать свою жизнь по кусочкам, найти новые способы заработка и силы двигаться дальше, Дафна переезжает в домик у бассейна сводной сестры. Следующий шаг — завязать на полгода с алкоголем и свиданиями, чтобы рассудок оставался чистым, позволяя углубиться в себя и не наделать свежих ошибок. Но уже на ближайшей семейной вечеринке с ней…

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