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Молодая девушка Дафна переживает не лучший этап жизни. Она тяжело справляется с разрывом долгих отношений и увольнением с любимой работы. Надеясь собрать свою жизнь по кусочкам, найти новые способы заработка и силы двигаться дальше, Дафна переезжает в домик у бассейна сводной сестры. Следующий шаг — завязать на полгода с алкоголем и свиданиями, чтобы рассудок оставался чистым, позволяя углубиться в себя и не наделать свежих ошибок. Но уже на ближайшей семейной вечеринке с ней…