1 There Is A Fountain Filled With Blood Дженнифер Хадсон / Joe Junior 2:53

2 Ac-cent-tchu-ate The Positive Дженнифер Хадсон / Джонни Мерсер 2:20

3 Nature Boy Дженнифер Хадсон / Eden Ahbez 3:14

4 I Never Loved A Man (The Way I Love You) Дженнифер Хадсон / Ronnie Shannon 3:56

5 Do Right Woman, Do Right Man Дженнифер Хадсон / Dan Penn 3:13

6 Dr. Feelgood Дженнифер Хадсон / Ted White 3:24

7 Respect Дженнифер Хадсон / Otis Redding 3:43

8 Sweet Sweet Baby (Since You've Been Gone) Дженнифер Хадсон / Ted White 2:26

9 Ain't No Way Дженнифер Хадсон / Carolyn Franklin 4:16

10 (You Make Me Feel Like A) Natural Woman Дженнифер Хадсон / Jerry Wexler 3:08

11 Chain of Fools Дженнифер Хадсон / Don Covay 2:29

12 Think Дженнифер Хадсон / Ted White 1:49

13 Take My Hand, Precious Lord Дженнифер Хадсон / Thomas A. Dorsey 2:18

14 Spanish Harlem Дженнифер Хадсон / Phil Spector 3:38

15 I Say A Little Prayer Дженнифер Хадсон / Hal David 3:41

16 Precious Memories Дженнифер Хадсон / Aretha Franklin 1:58

17 Amazing Grace Дженнифер Хадсон / Aretha Franklin 5:03