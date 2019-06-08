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Take That: Greatest Hits Live
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Take That: Greatest Hits Live

Take That: Greatest Hits Live, 2019

2019 / Великобритания
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О фильме

29 июня 2019 года Невафильм Emotion выпустит в кинотеатрах страны концерт «Take That: Greatest Hits Live». Отмечая 30 невероятных лет успешной карьеры, британская группа предлагает кинозрителям по всему миру побывать на финальном концерте захватывающего тура «2019 Greatest Hits». Показы захватывающего музыкального шоу пройдут в Англии, Нидерландах, Германии, Дании, Австрии, Италии, Испании, Португалии и Польше. 29 июня, только на один вечер, «Take That: Greatest Hits Live» захватит кинотеатры России. Российские поклонники станут частью необыкновенного приключения по лучшим хитам Take That. Музыканты исполнят свои самые известные композиции, а также представят новые треки с их последнего альбома «Odyssey». «Take That: Greatest Hits Live» станет главной вечеринкой этого лета, которая подарит зрителям яркие и незабываемые эмоции.

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Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 8 июня 2019
Возраст 16+
Постер фильма Take That: Greatest Hits Live 2 постера
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