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Однажды в Трубчевске Однажды в Трубчевске
Киноафиша Фильмы Однажды в Трубчевске Награды и номинации фильма Однажды в Трубчевске
Odnazhdy v Trubchevske Однажды в Трубчевске 2019 / Россия
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Награды и номинации фильма Однажды в Трубчевске

Вся информация о фильме
Кинотавр 2019 Кинотавр 2019
Главный приз
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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