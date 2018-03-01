Песнь древа, 2018

У подножия горного хребта в Тянь-Шане находится маленькая деревушка, где живут кочевники. Молодой киргиз Эсен нанимается к самому обеспеченному человеку этих мест. И влюбляется в его младшую дочь Бегимай. Молодой человек понимает, что им не быть вместе, поэтому из мести отдает собакам все мясо, которое приготовили для гостей хозяина. Дров для готовки новой порции нет. Чтобы разжечь огонь, брату Эсена приказывают срубить священное дерево. После этого в округу приходит хаос.
Первый мюзикл, снятый на киргизском языке. В основе сюжета фильма — реальные события, происходившие в восемнадцатом веке среди гор Тянь-Шаня. Люди в этих местах тогда жили согласно непоколебимым законам жизни, установленным предками в стародавние времена. Бай Базарбай выдает старшую дочь замуж за богатого жениха. У Базарбая есть и младшая дочь, Бегимай, которая дружит с Эсеном, младшим сыном вдовы Дарийки. Но после того, как Базарбай приказывает срубить священное дерево, наступает период раздоров и хаоса. После убийства старшего сына Дарийки — Асана, Эсен вынужден покинуть родину. Случайная встреча с одиноким охотником становится для него поворотной.