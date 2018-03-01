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Песнь древа Песнь древа
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Song of the Tree

Песнь древа, 2018

2018 / Киргизия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

У подножия горного хребта в Тянь-Шане находится маленькая деревушка, где живут кочевники. Молодой киргиз Эсен нанимается к самому обеспеченному человеку этих мест. И влюбляется в его младшую дочь Бегимай. Молодой человек понимает, что им не быть вместе, поэтому из мести отдает собакам все мясо, которое приготовили для гостей хозяина. Дров для готовки новой порции нет. Чтобы разжечь огонь, брату Эсена приказывают срубить священное дерево. После этого в округу приходит хаос.

  • Это первый мюзикл на киргизском языке и дебютная полнометражная картина для режиссера Айбека Дайырбекова. Он же принимал участие в написании сценария.
  • Сюжет ленты основан на реальных событиях, которые происходили в киргизской части Тянь-Шаня в 18 веке.
  • Для участия в съемках задействовали больше 1200 человек.
  • Большинство трюков актеры исполняли самостоятельно. Для этого использовали страховочные тросы, а иногда обходились без них. Для самых сложных эпизодов привлекали дублеров.
  • Кастинг был непростым. Актеры должны были уметь петь и при этом иметь хорошую физическую подготовку, поскольку съемки велись на открытом пространстве.
  • Некоторые песни дублировали профессиональные певцы, но Салтанат Бакаева пела сама.

Первый мюзикл, снятый на киргизском языке. В основе сюжета фильма — реальные события, происходившие в восемнадцатом веке среди гор Тянь-Шаня. Люди в этих местах тогда жили согласно непоколебимым законам жизни, установленным предками в стародавние времена. Бай Базарбай выдает старшую дочь замуж за богатого жениха. У Базарбая есть и младшая дочь, Бегимай, которая дружит с Эсеном, младшим сыном вдовы Дарийки. Но после того, как Базарбай приказывает срубить священное дерево, наступает период раздоров и хаоса. После убийства старшего сына Дарийки — Асана, Эсен вынужден покинуть родину. Случайная встреча с одиноким охотником становится для него поворотной.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 3 часа 13 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 15 июля 2019
Премьера в мире 1 марта 2018
Возраст 6+
Режиссер
Айбек Дайырбеков
В ролях
Темирлан Сманбеков
Омурбек Израилов
Салтанат Бакаева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Песнь древа 2 постера
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Песнь древа
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