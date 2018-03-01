Песнь древа, 2018

Первый мюзикл, снятый на киргизском языке. В основе сюжета фильма — реальные события, происходившие в восемнадцатом веке среди гор Тянь-Шаня. Люди в этих местах тогда жили согласно непоколебимым законам жизни, установленным предками в стародавние времена. Бай Базарбай выдает старшую дочь замуж за богатого жениха. У Базарбая есть и младшая дочь, Бегимай, которая дружит с Эсеном, младшим сыном вдовы Дарийки. Но после того, как Базарбай приказывает срубить священное дерево, наступает период раздоров и хаоса. После убийства старшего сына Дарийки — Асана, Эсен вынужден покинуть родину. Случайная встреча с одиноким охотником становится для него поворотной.