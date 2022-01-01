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XVI век. Жители Севильи всполошились из-за набора моряков в экспедицию. Во главе – известный адмирал Фернандо Магеллан, под управлением которого 5 кораблей, готовых идти к далеким землям. Его цель сколь прекрасна, столь и безрассудна: отправиться на Запад и отыскать путь к Островам Пряностей, в обход водам подконтрольным Португальской короне. Прославленный мореплаватель обладает секретной картой с неизвестным проливом, открывающим Испании новые торговые возможности. В команду…