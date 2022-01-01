Наша рецензия

Выход нового мультфильма, франшизы «Гандам» в российский прокат ― событие не масштабное, но крайне знаковое. Картину Есидзавы сложно назвать потенциальной нетленкой или большим шедевром (во многих смыслах она не выдерживает никакой критики), но только нужно быть совсем уж ворчливым скептиком, чтобы пропустить её на большом экране. Это примерно как выставка Караваджо или Ван Гога в вашем родном городе, на которую привезли только три или четыре малоизвестные картины великих классиков.…