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Мобильный воин Гандам: Нарратив Мобильный воин Гандам: Нарратив
Киноафиша Фильмы Мобильный воин Гандам: Нарратив Отзывы о мультфильме «Мобильный воин Гандам: Нарратив»
Mobile Suit Gundam Narrative Мобильный воин Гандам: Нарратив 2018 / Япония
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о мультфильме «Мобильный воин Гандам: Нарратив»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Выход нового мультфильма, франшизы «Гандам» в российский прокат ― событие не масштабное, но крайне знаковое. Картину Есидзавы сложно назвать потенциальной нетленкой или большим шедевром (во многих смыслах она не выдерживает никакой критики), но только нужно быть совсем уж ворчливым скептиком, чтобы пропустить её на большом экране. Это примерно как выставка Караваджо или Ван Гога в вашем родном городе, на которую привезли только три или четыре малоизвестные картины великих классиков.…

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