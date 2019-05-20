Нина Ву, девушка, которая покидает небольшую театральную компанию в стране ради большого города в поисках своей мечты стать актрисой. Ожидание кажется бесконечным, поскольку она живет одинокой и подавленной жизнью в сочетании с наследственным состоянием, она страдает от незначительной депрессии. Однажды она получила роль героини в шпионском фильме 70-х годов. Решив полностью посвятить себя характеру, она сделала все возможное, чтобы получить роль, и ей это удалось. Когда она наконец приветствует долгожданную славу, ряд печальных событий и угроз начинают преследовать ее. Может ли Нина, как и многие другие несовершеннолетние, бороться с трудностями в жизни и оставаться непобежденной? Или это просто настоящая жизнь,где никто не может избежать бесконечных трудностей?