Постер фильма Нина У
6.5 Рейтинг IMDb: 6.4
Нина У

Нина У

Zhuo Ren Mi Mi 18+
О фильме

Нина Ву, девушка, которая покидает небольшую театральную компанию в стране ради большого города в поисках своей мечты стать актрисой. Ожидание кажется бесконечным, поскольку она живет одинокой и подавленной жизнью в сочетании с наследственным состоянием, она страдает от незначительной депрессии. Однажды она получила роль героини в шпионском фильме 70-х годов. Решив полностью посвятить себя характеру, она сделала все возможное, чтобы получить роль, и ей это удалось. Когда она наконец приветствует долгожданную славу, ряд печальных событий и угроз начинают преследовать ее. Может ли Нина, как и многие другие несовершеннолетние, бороться с трудностями в жизни и оставаться непобежденной? Или это просто настоящая жизнь,где никто не может избежать бесконечных трудностей?

Страна Тайвань
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 4 ноября 2019
Премьера в мире 20 мая 2019
Дата выхода
3 сентября 2020 Германия
10 октября 2019 Нидерланды
20 февраля 2020 Сингапур
8 января 2020 Франция
Бюджет $2 000 000
Производство Seashore Image Production, Harvest 9 Road Entertainment, Jazzy Pictures
Другие названия
Juo ren mi mi, Nina Wu, Zhuo ren mi mi, Нина У, ニーナ・ウー, 灼人秘密
Режиссер
Миди Зед
В ролях
У Кэси
Вивиан Сун
Кими Ся
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Отзывы о фильме

