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Атлантика Атлантика
Киноафиша Фильмы Атлантика Отзывы о фильме «Атлантика»
Atlantique / Atlantics Атлантика 2019 / Франция / Сенегал / Бельгия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Атлантика»

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Новые возможности, новые опции восприятия открываются для не-европейского кино, которое в предыдущие годы проходило на фестивалях как экзотика или по разнарядке на мультикультурализм. «Чёрная пантера» Райана Куглера (хотя в самой Африке фильм предсказуемо критиковали за апроприацию) явил всему миру другой тип энергии, другой тип повествования, другую пластику актёров: если когда-то Уилл Смит стал звездой, потому что не воспринимался белой аудиторией, как чёрный, то сегодня зрителей…

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