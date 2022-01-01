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Ухань - самый густонаселенный город Китая. Примерно 11 млн лохов, которых можно развести на деньги и ограбить. На ночной сходке местных уголовников, которые пытались поделить между бандами, кто на какой улице будет воровать мопеды, происходит кровавая потасовка. Опытный вор-рецидивист Чжоу не захотел отдавать молодёжи улицу Свободы, поэтому смотрящий предложил спорщикам устроить профессиональную олимпиаду: кто за два часа украдёт меньше мопедов - тому век Свободы не видать. Смотрящий хотел…