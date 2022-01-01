Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Озеро диких гусей Озеро диких гусей
Киноафиша Фильмы Озеро диких гусей Отзывы о фильме «Озеро диких гусей»
The Wild Goose Lake / Nan Fang Che Zhan De Ju Hui Озеро диких гусей 2019 / Китай / Франция
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Озеро диких гусей»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Ухань - самый густонаселенный город Китая. Примерно 11 млн лохов, которых можно развести на деньги и ограбить. На ночной сходке местных уголовников, которые пытались поделить между бандами, кто на какой улице будет воровать мопеды, происходит кровавая потасовка. Опытный вор-рецидивист Чжоу не захотел отдавать молодёжи улицу Свободы, поэтому смотрящий предложил спорщикам устроить профессиональную олимпиаду: кто за два часа украдёт меньше мопедов - тому век Свободы не видать. Смотрящий хотел…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают 9 причин, чтобы жить
9 причин, чтобы жить 2 комментария
Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Семейный подряд: оскандалившегося Тимати разоблачили
Не просто так: причина свадьбы Прилучного раскрыта
Под этими знаками Зодиака рождаются самые умные женщины: их всего 3
«С фильтрами переборщила»: обнажившуюся Собчак подняли на смех
«Надо закончить сезон»: покинувший больницу Краско вышел на связь
«Песни и пляски на могиле»: россиянам раскрыли глаза на волю Шатунова
Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло
Правду о состоянии госпитализированной Чуриковой раскрыли в «Ленкоме»
Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу
Избавилась от подарков: вот чего лишилась Пугачева после развода с Киркоровым
Едва держалась на ногах: состояние вышедшей на сцену Успенской вызвало оторопь
Совсем другая: Орбакайте похвалилась неожиданным преображением
Приложение киноафиши